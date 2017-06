Joven denuncia supuesta retención en calabozo en tienda del retail

"Me retuvieron tres horas y media en un calabozo en la tienda de Falabella del Mall Plaza Egaña. Me tiraron con violencia hacia dentro y me amedrentaron en todo el proceso ilegal de mi privación de libertad. Sin darme ningún tipo de información entró una guardia a tomarme fotos".

Así empieza el relato una estudiante de la Universidad de Chile -quien pidió reserva de su nombre-, tras haber sido supuestamente aprehendida el lunes contra "mi voluntad" por un intento de robo de una prenda, cuyo valor sería de $6.990.

"Le insistía que tenía que tomar mis medicamentos que por favor llamaran a carabineros o enviaran a una guardia a acompañarme porque me estaba desestabilizando y cuando eso pasa mi integridad física queda en absoluto peligro. Se rio de nuevo y mientras golpeaba la celda con violencia gritaba: Quédate callada pendeja culiá, cuando lleguen los pacos te tomai tus medicamentos", escribió la estudiante.

Su pareja confirmó la versión de la joven, asegurando que "los guardias de seguridad de Falabella y la empresa Alto tuvieron retenida a mi polola por más de tres horas en un calabozo, entregándome información falsa sobre su paradero, insultándola y humillándola. Después los carabineros le dijeron que siempre hacen lo mismo y que ni siquiera vale la pena denunciarlos".

Pese a la polémica, finalmente no ha existido denuncia formal del episodio ante Carabineros.