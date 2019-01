Joven denuncia peligrosa experiencia en discoteque de Las Condes: 'Es una red rancia'

A través de Facebook, Mariana, de 23 años, denunció el angustiante momento que vivió el sábado 19 de enero en Sala Gente/Sala Omniun, ubicada en Apoquindo 4900-B, en Las Condes, luego de percatarse cómo actuaba un grupo de hombres que se acercaban a ella, sus amigas y el resto de mujeres presentes.

En el relato, cuenta que con dos amigas decidieron salir a "carretear", llegando al consenso de que dicha discoteque era la mejor opción, pues queda cerca del departamento donde ellas residen. "Al llegar, bailamos en Sala Gente, ambiente ultra bailable y hasta ahí todo se veía normal", comenzó diciendo la joven en la red social, indicando que asistieron al evento llamado SALA GENTE + FOYER OMNIUM.

Sin embargo, "llegó un momento en que el calor se tornó insportable y decidimos ir a Sala Omnium (ubicada en el mismo recinto), donde suponíamos que había menos gente y más espacio para bailar tranquila (...) Estando un rato me di cuenta de que 'ene' de tipos se acercan sin hablar, sólo mirándote y bailando muy cerca tuyo, muy raro e incómodo".

En esa línea, Mariana especifica que "esto generalmente pasa, pero en este caso me llamó mucho más la atención porque eran muchos y se empezaban a repetir las caras, bailando sentía cuando los tipos llegaban y se ubicaban justo atrás o al lado de mis amigas o mío, quedando con una sensación amarga, de disgusto total", asegurando que ya no se sentía cómoda en el lugar, por lo que "empecé a estar muy atenta a todo".

Minutos después, señala Mariana, dejaron sus chaquetas sobre la mesa en la que se sentaron y "ahí bailamos tomando agua de una botella que compramos en el mismo lugar. En menos de 15 minutos había una botella, claramente de las mismas, abierta con agua justo sobre la mesa que estábamos ocupando", dijo, manifestando que "una de mis amigas se confunde y casi la toma por equivocación, por lo que les advertí que tengamos cuidado porque no sabíamos qué tenía dentro, además de agua".

En conversación con ADN.cl, Mariana señaló que era una suerte de "mafia" la que se encontraba en el lugar, ya que vio que "varios de los tipos que se acercaban a bailar junto a nosotras, sin que nosotras quisiéramos, andaban con dos hombres que les mostraban con el dedo hacia dónde dirigirse, dándole un par de indicaciones, donde ahí ellos partían. Jamás hablaban, sólo te miraban y tenían una risa absurda, como de burla".

Respecto a esto, agregó que hubo momentos en que la situación la superó y tenía que dejar de bailar, mientras ponía caras de enojo con la que "los tipos se alejaban un poco y llegaban dos niñas a bailar con ellos como para despistar, y esas mismas dos niñas que bailaban con estos tipos, llegaron a bailar con los que daban las indicaciones. En un momento se dieron cuenta de que yo los estaba mirando mucho y empezaron a bailar muy cómodos, no como los había visto antes, que era parados, mirando y dando indicaciones", comentó.

"Me di cuenta de que tenían control total de la situación. Esa es su mafia, tipos que dan las órdenes, mujeres para despistar y diversos estilos de hombres que son quienes llegan a las niñas. Es una red rancia, por gente como esta leemos en redes sociales historias de niñas drogadas en las discos, que no saben cómo pasó, ni cómo, ni a dónde llegaron", sostuvo Mariana.

Es más, gracias a la publicación que realizó vía Facebook, la joven se enteró de que a dos compañeras las drogaron en Sala Gente/Sala Omnium, en una fiesta de la universidad, y que por suerte, alcanzaron a llamar a un amigo que las fue a buscar, manifestando que sus amigas "al otro día no se acordaban de nada".

"Darte cuenta de como actúan es heavy, me causo un miedo terrible, pero más que miedo, rabia e impotencia de que por gente así no puedo hacer mi vida tranquila. Escribo esto para que como mujeres estemos cien por ciento atentas, si tú no te cuidas nadie lo hará por ti", concluyó su publicación en la red social.

Desde Sala Gente/Sala Omnium aclararon a ADN.cl que ellos sólo arriendan el espacio a las productoras que realizan determinadas fiestas, por lo que no tienen relación directa con las políticas de admisión. Sin embargo, explicaron que ellos cuentan con medidas propias en pro de la seguridad de los asistentes, y que además trabajan en conjunto con Seguridad Ciudadana de Las Condes.

Además, agregan que como Sala Gente/Sala Omnium no han recibido ni reclamos ni denuncias por parte de hombres o mujeres, y que siempre están atentos a lo que pueda suceder dentro del recinto.

Recordemos que esta práctica se está volviendo muy habitual en la actualidad, donde en diversos locales de todo Chile, mujeres están siendo drogadas y dopadas, despertándose en recintos de salud, casas de amigas, entre otros, sin acordarse de lo que les pasó.