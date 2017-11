Joven con síndrome de down no pudo sacar seguro en isapre: acusan discriminación

Paulina García, ADN

Una historia con un final no feliz vivió David Ergas, de 31 años, quien tiene síndrome de down. Esto, porque isapre Cruz Blanca le negó la posibilidad de acceder a un seguro adicional en su plan de salud, argumentando que su condición era un "un riesgo no asegurable" para la empresa.

Pese a que los familiares acusaron discriminación y pidieron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que se le fiscalice y multe, desde la aseguradora se excusaron añadiendo -a través de un comunicado- que tienen libertad contractual para afiliar a determinadas personas a su plan de salud.

Desde el ente fiscalizador, en tanto, señalaron que en un plazo de 30 días darán conocer conclusiones de la investigación por el caso de David, cuyo padre Jack Ergas explicó que Cruz Blanca calificó el síndrome de down "como una patología y no es eso, sino que una condición, porque hay una población importante de gente que si es que esto pasa a ser válido, queda sin seguro (...) Nos parece una discriminación".

En paralelo a la investigación que realizará la SVS a Cruz Blanca, la familia del joven interpondrá un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para garantizar el derecho a la no discriminación.

El abogado de la familia, José María Martin, dijo que la acción no busca, "en una última etapa, lograr la cobertura de David, sino que establecer precedentes", considerando que están enfrentando a una reconocida empresa.

