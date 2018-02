Joven con enfermedad invalidante pide la eutanasia a Michelle Bachelet

Paula Díaz Ahumada quiere morir. Los dolores que siente no la dejan vivir, no soporta la luz, su cuerpo es una masa rígida, le duele la garganta y cada cierto tiempo vomita y tiene las piernas dislocadas, porque se le doblaron hacia atrás.

No pueda estar en ninguna posición sin sentir dolor. Es así desde hace cuatro años.

Con 19, la joven grabó un video en el que le pide a la Presidenta Michelle Bachelet poder someterse a una eutanasia para descansar, por fin. En Chile, la eutanasia no es legal.

"No tengo descanso, es algo tan terrible que no pueda descansar. Ni de día ni de noche (…) Ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar sin que me duela o no se rompa. Cómo no pueden entender que ya no puedo más", dice la joven, en una secuencia difundida a través de redes sociales.

"Le suplico que me de descanso (…) Esto es una tortura y no podemos soportar más maltrato. Si ella tiene el poder, ¿por qué no me da el descanso que le suplico?", agrega.

Presidenta @mbachelet este video está dirigido a usted, por favor escuche la petición de Paula, es de suma urgencia que conozca su caso para poder brindarle el descanso que tanto suplica. Está sufriendo demasiado, su cuerpo ya no aguanta tanto dolor! #JusticiaParaPaula 🙏 pic.twitter.com/IVvUS0Mb8H — #JusticiaParaPaula (@DescansoParaPau) February 2, 2018

El martirio empezó hace cuatro años, con un simple dolor de cabeza. Pronto vinieron las molestias corporales y, antes del mes, ya padecía espasmo y movimientos involuntarios.

"Una de las primeras explicaciones que nos dieron los médicos es que fue una inflamación en las meninges”, relata Vanessa, hermana de Paulina, en El Mostrador. "Nos dijeron que un cuerpo extraño se alojó en su médula y que junto con eso se desencadenó una alteración en su sistema nervioso central", agrega.

"Los médicos se quebraban la cabeza porque trataban de relacionarlo con la meningitis, pero nada cuadraba y los síntomas en su cuerpo seguían avanzando. Es tan tremendo, tan impactante, tener una hija sana y que al otro día no sepas qué le pasa", suma María Cecilia, la madre.

El medio citado detalló todos los diagnósticos que ha recibido la joven, desde 2013: bronquitis obstructiva, neumonitis, tos irritativa persistente, eritema laríngeo, enterovirus, síndrome depresivo mayor, corea postinfecciosa, hipoacusia, escoliosis, ataxia, síndrome conversivo grave, movimientos involuntarios, dolor generalizado, síndrome vestibular atáxico, meningoencefalitis viral, encefalitis postvacuna, epilepsia tipo no especificado.

En la Teletón, incluso, dijeron que era síndrome conversivo grave, trastorno psiquiátrico que le hace simular los síntomas que muestra.