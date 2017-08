Joven asesinada en Viña no completó su terapia en el Sernam, según ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género desmintió la publicación en Facebook que dejó la víctima de un asesinato, en el que advertía que hizo las denuncias respectivas de violencia doméstica ante el antiguo Sernam sin una respuesta efectiva.

La mujer, llamada Vania Zúñiga Latapiatt, fue hallada sin vida y con varias heridas cortopunzantes en su cuerpo el lunes de esta semana, con su hijo pequeño a su costado.

"Si me mata...": joven asesinada en Viña había advertido violencia de su expareja

La ministra Claudia Pascual afirmó respecto al homicidio que "fue atendida en tres ocasiones, por el Centro de la Mujer de Viña del Mar, no obstante no fue posible persistir en la terapia porque no continuó asistiendo a las sesiones; pese a que se le intentó contactar en varias ocasiones, telefónicamente como con visitas domiciliarias sin tener los resultados favorables".

La secretaria de Estado recordó que todas las víctimas de violencia de género, así como personas de su entorno, pueden pedir ayuda y orientación al teléfono 800 104 008, el que atiende todos los días y a toda hora.