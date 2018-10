Joven arriesga multa de hasta $227 mil por comprar y comer un completo en la calle

Toda una polémica se generó en Concepción, luego de que en un caso insólito un estudiante de la Universidad de Concepción fuera multado por un inspector municipal, tras ser sorprendido comiendo un completo que había comprado solo momentos antes a un carro fuera de su facultad.



El joven, identificado como César Soto, recibió la sanción debido a que compró en un local no establecido, por lo que podría pagar una punición económica de $227 mil; en un caso que generó repercusiones en redes sociales.

weona me acaban de citar a declarar por comerme un completo en la calle....... pic.twitter.com/HJjdc2tiz7 — sailor molko (@blutblazen) 9 de octubre de 2018

"Salí de mi facultad con una compañera que me invitó a comer un completo en un carrito que ha estado hace más de dos años al lado de la facultad, y le dije que sí. Lo compré y después de que lo estábamos comiendo, cuando veníamos caminando, un inspector municipal me pidió los datos y (me dijo) que", relató.Soto comentó que a diferencia de él, su compañera no fue multada "".Al respecto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, sostuvo que se continuará con este tipo de fiscalizaciones, principalmente para combatir al comercio ambulante, el cual ha sido ampliamente denunciado por los ciudadanos de la zona. Vale señalar que hasta el momento van cerca de 80 multas de este tipo.