Joven a la que le negaron aborto: Nunca me mostraron la certificación de objeción de conciencia

Fernanda Sandoval, una joven de 25 años, denunció que en el Hospital de Quilpué se negaron a practicarle un aborto.

"Solicité hablar con el doctor de turno para que se me hiciera el aborto por la segunda causal, de la inviabilidad fetal, porque en la ecografía me dijeron que no había posibilidad de que mi guagua sobreviviera porque no tenía líquido amniótico", comenzó relatando.

Ahí vino la acusación contra los médicos, pues según ella "el doctor, objetor de conciencia, no me mostró su certificación de estar inscrito en el servicio de salud y no accedió a la ley porque había un 18% de posibilidades de que la guagua naciera".

Para terminar, la madre afectada apuntó que "correspondía administrarme misotrol, pero la doctora de turno no lo hizo porque es objetora de conciencia. Empecé con contracciones estando con mi pololo y tuve a mi bebé en la pieza del hospital".

Isabel Allende, senador por Valparaíso, criticó el trato recibido por Sandoval: "Esta primera situación, acaecida en un hospital público como el de Quilpué, demuestra cómo se comienza a vulnerar los derechos de las mujeres, en un tema tan doloroso y por el cual luchamos tanto".

La parlamentaria socialista, además, emplazó al recinto médico: "Solicitamos al Hospital desarrollar las investigaciones correspondientes, para determinar la responsabilidad administrativa que podría existir respecto al personal del hospital en los hechos que denuncia la joven".