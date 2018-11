Josefa Araos, escritora, sobre listas negras en colegios: No es un chiste, es violencia de género

Esta semana se publicó el reportaje que contó nuevos detalles sobre el suicidio de Katherine Winter, la joven de 16 años que se quitó la vida al no poder aguantar todo el ciberacoso que recibía diariamente.

En él se reveló que los alumnos del colegio Nido de Águilas, donde Winter era alumna, hacían una lista negra donde descalificaban a sus compañeras de forma violenta y machista, tildándolas de "putas", "zorras" y "maracas".

Sabemos que la lista negra es algo común en los establecimientos educacionales, sobre todo para los alumnos de cuarto medio que ven este escrito como una especie de legado, sin importar cuánto o a quién ofenden.

La mayoría de las veces quienes forman parte de este listado son mujeres, quienes son juzgadas por su físico, su forma de vestir o por vivir su sexualidad como les plazca, recibiendo cientos de etiquetas machistas que no tienen relación con lo que en realidad son: mujeres, jóvenes que se encuentran descubriendo el mundo.

Frente a esto, la escritora feminista Josefa Araos ocupó su cuenta de Instagram para dejar en evidencia la lista negra del colegio San Viator de Ovalle, donde incluso hacen relación a la pornografía infantil.

La joven expresa a través de las Instagram Stories que este tipo de práctica está mal por donde se les mire y que el problema de fondo va mucho más allá de realizar o no este listado, ya que todo radica en una cosa: la violencia machista, la denigración por parte de los jóvenes a sus compañeras.

"Hacer una lista negra como esta no es un chiste o una travesura de cuarto medio, es violencia, específicamente es violencia de género. En esta lista son sólo mujeres y a todas se les ataca por su vida sexual o apariencia física", comenzó diciendo Araos.

En esa línea, señaló que su preocupación es la normalización de estas conductas y dinámicas que se presentan en los colegios, en las que hombres humillan a sus pares, expresando que realmente no sabe si quienes realizan estas prácticas "no se imaginan las consecuencias de sus palabras o si se las imaginan pero no les importa", enfatizando que esto puede destruir emocionalmente a una persona, incluso provocándole el suicidio.

"Si ustedes son parte de 'weas' nefastas como estas, loco, maduren, que les sirva de algo haber estado 12 años en el colegio", sostuvo.

Revisa las stories aquí.