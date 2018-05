Jorge Abbott: "No me voy a ir"

El fiscal nacional Jorge Abbott se desentiende de la intención del Frente Amplio (FA) de presentar una solicitud de destitución en su contra, ante la Corte Suprema, y recalca que las críticas le dan "más fuerza para seguir hasta el último día", mientras desde la fiscalía la sensación es que no existen méritos suficientes para esa acción.

El titular del Ministerio Público se muestra desafiante y asegura que "jamás ha pasado por mi mente renunciar, en mi familia rendimos culto a Manuel Montt, quien sufrió dos revoluciones y una acusación constitucional, y él nunca claudicó, ese es un mensaje genético: en la vida uno no abandona las cosas, las pelea, eso es intransable".

En diálogo con La Tercera, la máxima autoridad de la Fiscalía Nacional recalca -sobre las polémicas reuniones que sostuvo con senadores como Hernán Larraín (UDI) y Guido Girardo (PPD)- que "todos mis actos como fiscal nacional han sido transparentes y lo seguirán siendo, aun con los costos que tengan. Mi obligación es estar acá".

Ante la potencial acción del FA, que no ha encontrado respaldo en los partidos de la ex Nueva Mayoría, Abbott asegura que "si alguien está pensando que ante estas presiones voy a renunciar, que sepa que no va a ser exitoso en sus planes. Yo no me voy a ir, voy a terminar mi carrera de servicio público como fiscal nacional y sólo si un juicio así lo determina dejaré mi cargo, pero como no hay mérito para ello, seguiré en mis labores liderando la institución de persecución penal como mandata la Constitución".