Jorge Abbott: "Carlos Gajardo es un tema que está superado"

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, respondió a la solicitud de destitución que presentaron legisladores del Frente Amplio ante la Corte Suprema.

En un perfil publicado por revista Capital, aseguró que "los parlamentarios tienen la posibilidad de pedir mi destitución. Y están ejerciendo un derecho, habrá que ver cuál es el resultado de aquello. Pero no tengo miedo".

Abbott puntualizó que "estoy feliz en este trabajo, a pesar de los sinsabores y contingencias de los últimos días. Estoy seguro de que cuando termine mi período, quedará un mejor Ministerio Público que antes".





Además, el Fiscal Nacional apuntó al exfiscal Carlos Gajardo, quien estuvo a cargo los casos Penta, SQM y Corpesca, quien renunció tras el acuerdo entre el Ministerio Público y el senador Iván Moreira, uno de los procesados por el caso Penta.

"Gajardo es un tema que está superado. No me afecta. No soy adicto a las redes sociales y no me llega mucho una polémica en particular", enfatizó.

Sobre este caso soborno, cohecho y lavado de dinero en particular, Abbott aclaró que "no he tenido ninguna participación. Me inhabilité desde el primer minuto, debido a que quien manejaba todos los recursos del grupo Penta era mi primo hermano".