Johnny Herrera y balacera en el CDA: "Creo que pasó gente de Colo Colo disparándole a la nuestra"

Johnny Herrera no quedó ajeno a la balacera ocurrida en el CDA, que dejó a tres personas heridas, y señaló que los agresores son hinchas de Colo Colo.



"Creo que es un problema entre barras. Creo que pasó gente de Colo Colo disparándole a la nuestra, que vino a hacer una actividad social con nosotros", dijo el "Samurai" en conversación con Canal 13.



Al ser consultado de si estaba seguro de que el agresor es un fanático albo, Herrera no tuvo dudas: "Absolutamente. Si ahí estaban los tres 'gallos' heridos en las camillas nuestras y confirmaron la situación".



"Estoy triste por el fútbol y por el medio que se empaña de esta forma (...) Era una actividad social y llegó gente de afuera a hacernos daño. Es triste, ojalá se solucione esto porque realmente el hincha del fútbol no es lo que merece", concluyó.