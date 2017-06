Joaquín Lavín y la demanda colectiva contra Enel: "No fue ningún fenómeno paranormal"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, conversó con La Prueba de ADN respecto a la demanda colectiva que interpuso contra Enel por los daños colaterales causados a los vecinos de su comuna tras los cortes de luz.



"Entiendo que fue una lluvia relativamente fuerte, pero pensar que la luz estuvo cortada en 45 edificios de Las Condes; en 24 horas, 48 horas, cinco días después, uno dice algo está pasando aquí. Yo sé que hay un cambio climático, pero las empresas no se han adecuado y van a tener que hacerlo", argumentó el alcalde.



Junto a 143 vecinos de Las Condes, Lavín realizó una demanda por los cortes de luz tras la tardía reacción de la empresa encargada de distribuir la energía eléctrica. "Yo estuve en terreno a toda hora y no fue ningún fenómeno paranormal. No justifica un corte de luz tan prolongado", agregó.



Una de las razones de la demanda se basa en la ley del consumidor, que establece una norma de profesionalidad cuando las empresas son monopólicas. Para el alcalde "tienen que tener especial cuidado en poseer los especialistas y brigadistas, y eso no ocurrió este fin de semana".









Los cortocircuitos con transformadores fueron la principal causa de los cortes en el sector. Lavín se desmarcó de todo tipo de responsabilidad por parte de la comuna y señaló: "Hubo 38 árboles que se cayeron en Las Condes, de los cuales solo seis afectaron el tendido eléctrico. Enel nos empezó a echar la culpa, pero quien tiene que resguardar que los árboles y las ramas guarden cierta distancia con los cables eléctricos son ellos.



Además, añade que "la norma establece que la empresa responsable tiene que encargarse de que los cables no interfieran con los árboles. Estamos buscando una compensación por los daños ocasionados".



Por último, Lavín hace un llamado a los vecinos afectados a que se sumen a la demanda colectiva. "Hay gente que perdió su trabajo o perdió plata. Esto es representación de todos los vecinos de Las Condes y si el juez lo establece, todos los daños tienen que ser compensados", concluyó.