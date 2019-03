Jenny Cavallo y Paz Bascuñán declararán en favor de Nicolás López, según abogada del director

Las actrices Jenny Cavallo y Paz Bascuñán testificarán en favor de Nicolás López en el juicio que enfrentará por violación y abuso sexual, de acuerdo con la abogada Paula Vial, representante del cineasta.

“Me imagino, ella va a ir como testigo ofrecida por la defensa”, dijo la profesional sobre Cavallo, en el programa No culpes a la noche, de TVN.

"Paz Bascuñán, Loreto Aravena, Juanita Ringeling, Ignacia Allamand le dieron ‘like’ al mensaje de López. Por ejemplo, Paz Bascuñán que en esto siempre ha sido… yo realmente admiro el coraje, la valentía, la integridad que ella tiene de principios. A pesar de que ella ha vivido la misma presión que han vivido muchas mujeres ella ha salido a decir lo que corresponde. Hay muchas mujeres que no han podido, que no han tenido esa oportunidad", dijo.

Consultada por La Tercera, Jenny Cavallo expresó su disposición a declarar en el juicio.

“Si me citan, iría, pero no tengo idea si me van a citar o cuándo sería. Te citan para hacerte preguntas específicas con respecto de cosas específicas, entonces yo tengo la disponibilidad de ir y responder. El caso no se ha cerrado, está de alguna forma avanzando, porque ahora pasó a una nueva etapa en donde la defensa va a poder presentar sus pruebas por primera vez, porque hasta ahora no han sido revisadas”, dijo.