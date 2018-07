Jefe de Topos Chile: "Mi evaluación es que si todos los niños salieron con vida, es un éxito"

El jefe de la agrupación internacional de rescate Topos Chile, Francisco Lermanda, analizó la rápida evacuación de los 12 niños y un entrenador atrapados en una cueva al norte de Tailandia.

En conversación con ADN Hoy, admitió que le sorprendió que en esta operación "convergen distintas áreas de rescate, que no necesariamente las encontramos juntas", tales como rescates con cuerda, en ambientes confinados, múltiples víctimas, "y todo esto bajo el agua, en completa oscuridad y sin comunicación entre ellos".

Para Lermanda, "la confianza que debe existir entre este niño y el rescatista es tremendamente fundamental".

"El que establece contacto con ese niño en particular, trabaja un tema de contención de salud mental, contención psicológica, y ese niño termina confiando en el rescatista", explicó.

El especialista detalló que el modo de trabajo en Tailandia consistió en que cuatro o seis rescatistas entran a la última fase del rescate, es decir, establecen el primer contacto con los niños.

Ellos los van sacando a la segunda etapa, donde los trabaja un segundo equipo, que es la masa más grande de rescatistas al interior de la gruta. "Mi evaluación es que si todos los niños salieron con vida, es un éxito", ponderó.

Para Lermanda, "la valentía, la organización, la logística, el 'nadie es mejor que todos juntos', que es un logo que tenemos los Topos en Chile y el mundo, de alguna manera hicieron que este rescate fuera exitoso".

Entre las lecciones que se sacan, señaló que "los rescatistas debemos ser tremendamente integrales, eso es fundamental. Debemos saber de buceo, cuerda, mecánica de roca, contención emocional de las víctimas".

"Hay una tranversalidad del rescate que en algún minuto nos va a enfrentar a un escenario donde hay distintos tipos de situaciones, donde cada unapor si sola puede ser riesgosa. Muchas veces la naturaleza, en este caso una cueva, nos pone en jaque", sentenció.

Big applause for Governor. He’s announced “mission complete”, and says the Australian doctor and Navy Seals who helped the kids/coach will be out of the cave in 15 mins. #ThamLuangCave #TenNews pic.twitter.com/SZd9645iry