Javiera Blanco renunció al Consejo de Defensa del Estado

Javiera Blanco renunció a su puesto en el Consejo de Defensa del Estado por la “incomodidad” de los otros consejeros, reveló la exsecretaria de Estado, en una entrevista con El Mercurio.

“Renuncié al Consejo de Defensa del Estado. Lo hice ayer a través de una carta a la presidenta del Consejo, María Eugenia Manaud, y al presidente de la República”, dijo Blanco, de 46 años y que, por ley, podía estar en el cargo hasta los 75.

La ex ministra de Justicia reconoció que las tres investigaciones en la que está involucrada (la arista Ascar del caso Sename, el uso indebido de fondos para contrataciones en Gendarmería y la utilización de gastos reservados en Carabinero) influyeron en su decisión.

"En ninguna de las tres imputaciones tengo responsabilidad alguna. He esperado dos años para ser escuchada. En dos de ellas todavía no he podido declarar", dijo.

"Ha habido una campaña sistemática de desprestigio, de descrédito, que ha sido bien dolorosa, tediosa, injusta (…) Creo que ha habido un ensañamiento”, agregó.