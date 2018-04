Javier Margas: "Entré con retroexcavadora a recuperar lo que es mío"

El exfutbolista Javier Margas se refirió a las acusaciones por una supuesta usurpación de tierras que habría protagonizado en los alrededores del cementerio Parque del Recuerdo, Concón.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex West Ham United relató que el terreno agrícola en disputa es de su propiedad "hace más de 20 años", sin embargo, "hubo un tiempo que lo arrendé a unas personas a las cuales, por diversas razones, tuve que desalojar".

"Ellos mismos, acogiéndose a la granjería que otorga Bienes Nacionales para adquirir terrenos que no han sido reclamados por nadie en un período de cinco años, compraron un terreno aledaño al mío. Y se lo vendieron a este señor turco", explicó en referencia al empresario Samer Margieh Abuauad, de origen árabe y autor de la demanda.





Margas acusó que Margieh "se avivó y empezó a construir cercas en mi terreno" y aseguró que "el día 15 de mayo iré al Juzgado para demostrar que no cometí ningún ilícito, porque soy el dueño de la propiedad a la cual entré. Tengo las escrituras y todos los documentos que lo acreditan".

"Yo entré con retroexcavadora a recuperar lo que es mío. No voy a permitir que cualquier persona llegue y me saque a la mala algunos metros de una propiedad que no solo es mío, sino de mi familia", puntualizó.

El ex Colo Colo y Universidad Católica precisó que en el momento en que comenzó a correr las cercas "estaba Carabineros presente, porque yo los llamé y ellos me dejaron hacer todo".

"Para ser bien honesto y como se dice en bueno chileno, esto para mí es moco de pavo. En serio. Yo tengo hartas propiedades y en más de alguna he tenido conflictos que terminaron en los tribunales", concluyó.