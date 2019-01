Jardín infantil de Paillaco podría perder acreditación por llamarse 'Michelle Bachelet'

La seremi de Educación de Los Ríos rechazó reacreditar al jardín infantil Michelle Bachelet, perteneciente a la red Junji y ubicado en Paillaco, por llevar el nombre de la expresidenta.

La unidad regional argumentó que dicho nombre es contrario a la ley. De acuerdo al decreto 1673, Artículo 5°.- "Sólo podrá otorgarse el nombre de personas chilenas o extranjeras fallecidas a los establecimientos, para lo cual deberá solicitarse al Jefe del Departamento Provincial de Educación correspondiente, quien evacuará un informe y remitirá los antecedentes a la Comisión de que trata el Decreto Ley N° 736, de 1974″.

La alcaldesa de la comuna, Ramona Reyes, cuestionó la medida y aseguró que es una falta de respeto con Bachelet, "quien impulsó la iniciativa de construir salas cunas y jardines infantiles a lo largo del país".

"En Concepción hay otro jardín que lleva el nombre de la presidenta, asimismo, sé de por lo menos dos Cesfam con su nombre, entonces me gustaría saber si ésta es una situación que se está viviendo a nivel país o sólo en Los Ríos. Hago un llamado al intendente y al gobierno de Chile a que pongan orden, en Paillaco no vamos a permitir que se amenace a la comunidad con cerrar su jardín si no se cambia el nombre", dijo la autoridad en Diario de Valdivia.

También expresó su opinión negativa, el senador Alfonso de Urresti. “Buscar una estrategia para cambiar el nombre de un jardín que lleva 9 años funcionando con ese nombre y que tiene un prestigio asociado, me parece ilegal. Esto es sectarismo, una mezquindad que no se merece Paillaco y como senador voy a defender a la comunidad y el nombre de la presidenta”, dijo.