James Hamilton: "No creo en el arrepentimiento de los obispos"

El denunciante del caso Karadima, James Hamilton, profundizó en la crisis que enfrenta la Iglesia Católica chilena tras la reunión con el Papa Francisco en Roma y aseguró que perdonó a su abusador.

En el programa Llegó tu Hora de TVN, la víctima del expárroco de El Bosque precisó que "el perdón es algo que te piden o que tú entregas porque quieres que la otra persona esté tranquila y que es lo único que te permite a ti salir adelante. Si te quedas con el rencor, perdiste".





Hamilton relató que volvió a ver a Karadima "una vez estaba recién operado del corazón y pidió que yo lo fuera a ver. Yo trabajaba en la misma clínica y lo pasé a ver, hace unos siete años atrás".

"Yo había ido antes a verlo a su parroquia porque necesitaba quitarme el miedo, el terror. Entonces fui, lo enfrenté y le dije que lo perdonaba", narró.

Para el denunciante, "el abuso sexual es consecuencia de abuso de poder, de la subyugación del otro. Se manifiesta por el abuso de violencia, de un cobarde inseguro de su masculinidad, que quizá sufrió cuando chico y que optó por seguir en el mismo ejemplo".





Sobre la decisión de los obispos de poner sus cargos a disposición del Papa, Hamilton puntualizó que "se tienen que ir todos y los que siguen detrás".

"Los obispos amparan una red de pedofilia. Eso no tiene solución con ningún perdón ni acto, esta gente debiera ir a la cárcel, debieran ser perseguidos legalmente como cualquier persona que está en una asociación ilícita", subrayó.

La víctima de Karadima sostuvo que "no creo en un arrepentimiento real de los obispos", sin embargo, precisó que "curiosamente siento que el Papa Franciso sí fue sincero".

"Nos habló de la corrupción de la Iglesia, me habló que era como una mafia. Además me pidió que trabajara el concepto de encubrimiento como acto criminal. Nos dijo que esto no tenía vuelta atrás", concluyó.