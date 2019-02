Jaime Ojeda Torrent: Cheyre es una víctima y Piñera nos ha traicionado

El pasado 8 de febrero se dio a conocer un nuevo procesamiento en contra del excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheyre por el paso de la Caravana de la Muerte por el regimiento Arica de La Serena, donde se investiga su responsabilidad por el fusilamiento de 15 personas y la aplicación de tormentos a otros 24 detenidos.

Junto a Cheyre fue procesado otro comandante en retiro de la institución. Se trata del exuniformado Jaime Ojeda Torrent quien en conversación con ADN abordó distintos temas criticando la labor del Poder Judicial y el estado en esta materia.

A su juicio, las acusaciones contra Cheyre son falsas ya que asegura que ni él, ni el general en retiro cumplían funciones que tuvieran que ver con los detenidos.

"Cheyre, que éramos tenientes los dos, como no iba a saber lo que hizo y no hizo. Es una víctima de esta gente. Él jamás tuvo relación con presos y detenidos… esa es la canallada más grande propia de los terroristas", declaró.

Otro de los casos judiciales sobre el que entregó su parecer, fue la sentencia conocida por el homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, afirmando que en su entorno, era sabido que el principal condenado en ese caso, el doctor Patricio Silva Garín, no era de confianza del dictador Augusto Pinochet y que por lo tanto no cabría la teoría de un asesinato.

Aseguró que "Todos están seguros de que el Presidente Pinochet desconfió siempre del doctor Patricio Silva, Coronel de sanidad. Porque el doctor Silva había sido subsecretario de salud y amigo de Frei, por lo tanto Pinochet tenía dudas respecto a la lealtad".

En materia política, Jaime Ojeda Torrent afirmó que en el entorno militar hay opiniones divididas en cuanto a quien represente sus intereses. Respecto a José Antonio Kast, critica que éste no ha sido claro en definir su postura por los condenados por delitos de lesa humanidad y destacó el rol de Camila Flores en defender sus posturas. Sin embargo, el comandante en retiro se refirió en duros términos al presidente Sebastián Piñera a quien acusa de haberlos traicionado.

"Piñera conforme a su ADN, ha tenido una conducta traidora contra los militares y los policías. En el fondo nos ha traicionado… en su campaña ofrece este mundo y el otro y hacer justicia pero cuando es elegido se olvida de los militares y policías que lo apoyaron". Incluso, Ojeda Torrent califica al mandatario como un demócrata cristiano que no ha cumplido con sus promesas.

En cuanto al rol del poder judicial, califica a los jueces como personas de izquierda, haciéndose parte de las palabras del ministro Hernán Larraín a inicios de este Gobierno, calificando al juez Mario Carroza como un ministro comunista, siendo quien además lo condenó a 5 años de cárcel como cómplice de fusilamientos durante la Caravana de la Muerte en su paso por La Serena.