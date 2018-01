Jaime Mulet: "En el acuerdo entre SQM y Corfo ganó una empresa corrupta"

El acuerdo entre Corfo y SQM por el Salar de Atacama, para modificar los contratos y proyectos de la minera, sigue siendo duramente criticado.

Jaime Mulet, diputado electo en la III Región, expresó su molestia en Mediodía en ADN. "Las señales que dio la Comisión Nacional del Litio, que impulsó la Presidenta Bachelet al comienzo de su Gobierno, llamaban a la creación de una empresa estatal. Quien ganó en este acuerdo fue SQM, una empresa corrupta. Hace tres años una acción costaba $13 mil, ahora el precio está en $39 mil", señaló.

Sobre las movilizaciones en contra de la negociación, el presidente de la Federación Regionalista de Atacama sentenció que "tenemos marchas en Santiago, Copiapó, Vallenar y otras ciudades del norte, queremos manifestar nuestra indignación porque el litio debe ser explotado por el Estado de Chile. Hace tiempo planteamos la creación de una empresa nacional del litio, similar a la ENAP o Codelco. Nos parece mucho más razonable y rentable".

Además, Mulet también disparó contra Sebastián Piñera. "No soy de los que llama a movilizarse porque sí, este tema es muy importante para el país y, con el nuevo Gobierno de la derecha, no espero nada. No pierdo la esperanza de que la Presidenta Bachelet frene este acuerdo. Tengo claro que en el Gobierno de Piñera nada cambiará", culminó.