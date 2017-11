Jaime de Aguirre y TVN durante el gobierno anterior: "Se tomaron decisiones un poco livianas"

El director ejecutivo de TVN, Jaime de Aguirre, participó en el panel de conversación de la segunda mitad del programa Palabras Sacan Palabras de la Radio Futuro, donde analizaron el futuro del canal público luego que el Senado aprobara su capitalización.

Según de Aguirre "no existe canal que no haya sido capitalizado ni esté en dificultades", explicando que es debido a un cambio en el modelo de negocios donde la publicidad ya no basta para financiar la operación de una estación de TV.

La crisis en TVN, aseguró el ejecutivo, no es responsabilidad única del actual directorio comentando que "es no entender cómo funcionan los procesos".

"Hubo otro directorio, y otro gobierno, y se tomaron decisiones un poco livianas que permitieron que se perdiera una base dramática completa, que era la base del canal y la relación con las audiencias", dijo de Aguirre en referencia a María Eugenia Rencoret.

En el panel también participó Chiara Sáez, profesora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y Fernando Acuña, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica.