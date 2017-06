Jaime Bellolio: "No es cierto que se haya derogado el CAE, fue una artimaña"

Jaime Bellolio, diputado UDI y miembro de la comisión de educación de la Cámara Baja, fue el único representante de la derecha en la discusión que despachó la reforma a la educación superior, la que deberá seguir su trámite legislativo.

En conversación con ADN Hoy, el parlamentario apuntó que "este proyecto ha tenido una tramitación eterna. El Gobierno se demoró más de dos años en presentarlo, lo presentó y no le gustaba a nadie, ni siquiera a la ministra".





"Al final del año pasado trataron de salvarlo con un acuerdo con el Consejo de Rectores que se les cayó, luego presentaron una indicación sustitutiva. Toda la tramitación previa ha sido súper problemática", añadió.

El diputado se defendió de las acusaciones por la ausencia de sus compañeros de coalición en sala y explicó que "aún cuando hubiesen estado todos los votos de la oposición, no hubiesen cambiado ninguna de las otras cosas".

Bellolio también respondió a Giorgio Jackson tras sus declaraciones de "aprobar por la fuerza" la reforma a la educación superior. "Eso no es parte de la República, no solo en Chile sino que en ninguna parte. La fuerza no es parte del trámite legislativo", disparó.





Además, subrayó que "no es cierto que se haya derogado el CAE, fue simplemente una artimaña de un ratito".

El legislador UDI detalló que cuando la reforma llegue a la comisión de Hacienda "por supuesto que no puede seguir".

"No tengo duda que ellos van a decir 'esto es culpa de los señores de Hacienda', pero no es verdad, porque esto no puede ser. El trámite legislativo no puede hacerse por la fuerza, se hace por la razón", precisó.





Bellolio también puntualizó que "lo que más rabia me da es por qué insisten que no hay una propuesta, si el 2012 Sebastián Piñera hizo una propuesta del CAE que duerme en el Senado y que saca a los bancos".

El diputado recordó también cuando representantes del Frente Amplio y el PC votaron en contra o se abstuvieron del proyecto en general, pero luego cambiaron su voto "aprobando en el fondo la idea que planteó Sebastián Piñera cinco años atrás".