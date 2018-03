Jacqueline van Rysselberghe: "El electroshock es como yo, tiene mala prensa, pero es eficiente"

La senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe recurrió a su experiencia en la psiquiatría para explicar el porqué de su fama de fanática, sobre todo en temas valóricos.

"El electroshock es como yo, tiene mala prensa, pero es eficiente", dijo a The Clinic la parlamentaria por la región del Biobío, al recordar cuando trabajó en el Hospital Psiquiátrico de Concepción.

Van Rysselberghe explicó que realizó este procedimiento cuando ejercía su profesión, pero explicó que el proceso moderno se aleja de la noción de que es una tortura para el paciente.

"Ahora se hace con anestesia general y relajante muscular. En el primer año, cuando hice la beca, se hacían electroschock sin anestesia y era brutal, pero, en el fondo, tú induces una convulsión como epiléptica con una descarga eléctrica y eso te hace una especie de reseteo en el cerebro que te ayuda en algunos casos de esquizofrenía resistente o de depresión profunda. Funciona y está demostrado científicamente", dijo.





La presidenta de la UDI también tuvo palabras para la transexualidad, a propósito del último trámite legislativo de la ley de identidad de género.

"Yo como psiquiatra entiendo perfectamente bien que hay personas que tienen una disconformidad entre su sexo biológico y su sexo psicológico, pero el sexo biológico no es un constructo intelectual, es una realidad física", afirmó.

"Tú no puedes decidir biológicamente qué quieres ser; eres algo. Son la OMS y la Asociación Panamericana de Psiquiatría, no yo, quienes sostienen que si una persona no es capaz de aceptar lo que es, no puede negar que tiene un problema. Esa persona tiene un problema y hay que arreglar ese problema, pero tú no puedes decir que eso es lo corriente", agregó.

"Un alto tiene que ser capaz de aceptar que es alto, un bajo que es bajo, un hombre tiene que ser capaz de aceptar que es hombre, no que le gusten los hombres, porque eso es otra cosa, sino que lo que es, entonces tiene un conflicto", complementó.