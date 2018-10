ISP dictó millonarias multas a recetario RedSana por contaminación de fórmulas para lactantes

El Instituto de Salud pública, ISP, dictó sentencia tras el sumario realizado al recetario RedSana a raíz de la contaminación de fórmulas parenterales para lactantes, que terminó con la muerte de dos recién nacidos en febrero de este año en la Clínica Alemana.

La resolución señala que RedSana efectivamente cometió la infracción investigada en cuanto a la presencia de una bacteria en sus preparaciones y se descarta responsabilidad del recinto de salud.

Eso sí son claros al decir que es el ministerio público el organismo que debe determinar la causa de muerte de los lactantes.

En cuanto a la sentencia, RedSana debe asumir una multa que supera los 53 millones de pesos.





Por su parte, RedSana afirmó que "no compartimos el resultado de la sentencia notificada por el Instituto de Salud Pública (ISP), pues no entrega ningún argumento científico concreto sobre el origen de la contaminación bacteriana, por lo que no era posible llegar a ninguna conclusión ni indicar responsabilidades", reveló.