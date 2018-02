Iquique: Ladrones robaron cartera que tenía boleto premiado de Lotería por 423 millones de pesos

En Iquique la PDI está investigando el robo de una cartera en cuyo interior se encontraría un boleto de Lotería ganador de un monto de 423 millones de pesos.

Un iquiqueño resultó ganador del "Chanchito Regalón" del Kino y fue a cobrar su premio a la agencia donde compró el boleto el pasado miércoles. La dueña del recinto recibió el documento pero posteriormente fue víctima de un asalto.

"Cuando me estaba estacionando afuera de mi casa, un sujeto rompió el vidrio lateral de mi camioneta y me robó la cartera en la que llevaba más de $6 millones de la recaudación de dos locales, mi celular, tarjetas bancarias y el boleto ganador que me había entregado horas antes el beneficiario", contó la víctima a La Estrella de Iquique.

Para tranquilidad del ganador, que estuvo acompañando a la locataria hasta las 4 de la mañana del jueves declarando en la PDI por el robo, Lotería ya anunció que de todas formas le entregarán el premio dentro de los próximos 60 días.