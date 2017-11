Investigan a fiscal de San Fernando por supuestos testimonios inventados

El Ministerio Público investiga a la fiscal de San Fernando Teresa Gaete para determinar la veracidad de la denuncia que la acusa de presentar testimonios falsos en la audiencia de preparación de un juicio oral por abusos sexuales.

De acuerdo con El Mercurio, el sumario comenzó cuando la defensa del imputado informó que el imputado encaró a dos de los testigos y descubrió que, en realidad, no habían prestado declaración ante la fiscalía. Además, sus firmas en los documentos donde quedó constancia de sus testimonios no correspondía y estas no fueron rubricadas por la persecutora en cuestión.

"Apenas se supo se actuó inmediatamente; o sea, la situación es grave, no podemos ocultarla. Es grave, pero todavía está en etapa de investigación", dijo el asesor jurídico y vocero de la Fiscalía Regional de O'Higgins, Francisco Soto.

Teresa Gaete fue separada de sus funciones mientras dure la investigación.