Investigan a 10 carabineros por torturas y apremios ilegítimos a vendedores ambulantes y extranjeros

La fiscalía de Alta Complejidad Centro-Norte investiga a diez carabineros de la 21ª Comisaría de Estación Central por tortura, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y robo con violencia en contra de vendedores ambulantes e inmigrantes irregulares.

De acuerdo con la indagatoria encabezada por la persecutora Tania Sironvalle, el foco de las acciones legales es el grupo Eco 21, a cargo del suboficial mayor Francisco Arzola, conocido como "el nazi".

Según una de las víctimas, citada por La Tercera, Arzola lo amenazó con su arma de servicio. "Arriba del bus me tiran a un asiento mientras Arzola me dijo: te arrancaste de mí (…) y de mí nadie se arranca’, me golpea con el palo de servicio en la guata, después (…) me da otro golpe con el palo en el tórax (…) y me dijo yo soy el nazi para que te acordí (sic) de mí toda tu vida y sacó la pistola”.

"El Nazi" estuvo en prisión preventiva por cerca de seis meses, medida cautelar que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago. En diciembre, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra y contra otros carabineros por los mismos ilícitos.

Según Sironvalle, las víctimas "son agredidas o trasladadas muchas veces con detenciones ilegales a la comisaría, donde también son agredidas. Están realizando una actividad al margen de la legalidad, como es el comercio ambulante o inmigrantes en situación ilegal, y que aseguran cierta impunidad respecto de conductas que van más allá de los deberes policiales".

Carabineros dijo al mencionado medio que actualmente hay “un proceso indagatorio interno, con el objetivo de determinar cómo ocurrieron los hechos denunciados y, además, establecer eventuales responsabilidades administrativas”.

Ariazola, en tanto, "ya fue formalizado y debido a ello fue trasladado hacia otra destinación mientras dure la investigación".