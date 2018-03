Intendente detalla incidente en Calama que terminó con Aníbal Mosa detenido

Aníbal Mosa fue detenido la madrugada de este miércoles en Calama, luego de protagonizar un incidente con el intendente de la Región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz.



La máxima autoridad de la región conversó con los medios y aseguró que "hubo un altercado de Mosa con personal del hotel. Habían requerimientos que no podían ser satisfechos por los funcionarios del hotel, porque el bar a esa hora ya estaba cerrado".



"Me tocó presenciar dichos que queremos erradicar de nuestra cultura. Uno de los trabajadores que estaba desempeñando su función es de nacionalidad extranjera, y en mi opinión, mi crianza y mis valores, hay ciertos dichos que no se corresponde con la altura que tenemos que tener como ciudadanos", agregó.



Posteriormente, el intendente Díaz señaló que se cruzó con Mosa en el ascensor en el primer piso del hotel, y cuando recién iban en el tercer piso se produjo un altercado con "acciones de fuerza" hacia su persona.



"Cuando me increpa ya en el piso séptimo me dice durante todo el altercado: "y vo' quién eres", porque yo estaba sacando mi celular para llamar a mi escolta. Yo soy el intendente de la Segunda Región le dije y no hay abuso de poder en señalar eso", añadió.



Por último, no quiso ni confirmar ni descartar si el timonel albo se encontraba bajo los efectos del alcohol: "Él estaba en un estado que no me corresponde a mí señalar, no sé si él habrá capturado la información que yo le entregué".