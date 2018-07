Luego de queel propio Gobierno, a través de un comunicado, oficializara las renuncias de los intendentes de Atacama y Magallanes, fue la titular de la región nortina, Berta Torres Licuime, quien desmintió la información.

"Todavía no he presentado la renuncia. No es tan efectivo", explicó a Radio ADN.

Según el ministerio del Interior, en la región de Atacama asumiría como intendente subrogante el Gobernador de Copiapó, Manuel Corrales.