Intendencia corta lazos con taxistas independientes y dirigente tilda a Rubilar de "inconsecuente"

Fue el llamado a iniciar "una cacería" lo que le cerró las puertas por parte de la Intendencia Metropolitana a Claudio Morales, el dirigente de Conataxi, que lideraba la lucha entre los techos amarillos y las plataformas como Uber y Cabify. Declaraciones que dio tras el disparo que le dio muerte a un taxista hace algunos días.



Con el fin de evitar este tipo de hechos, tanto de violencia física como verbal, es por el cual Karla Rubilar cortó relación con parte del gremio de momento.



"Con ese dirigente, la Intendencia no se sienta, y si hay que asumir una responsabilidad del porqué el señor no está invitado, la asumo yo. No converso con un dirigente que amenaza y valida la violencia y lamento enormemente que se tome una atribución de hablar por estos dirigentes, que han ingresado una solicitud de marcha para el 22 de agosto, diciendo que van a generar el caos en la ciudad. Espero que estos dirigentes se desmarquen de los dichos de este señor, que al menos para la Intendencia Metropolitana no es válido como interlocutor", comentó la autoridad.



Al respecto, Morales dijo estar arrepentido de sus dichos, no así del quiebre con la intendenta, por lo cual saldrá a las calles para sumarse a las manifestaciones de la fecha anteriormente citada, pero como parte de los taxis colectivos de Puente Alto, el mismo gremio que bloqueó Vicuña Mackenna con Américo Vespucio la semana pasada.



"A mí no me preocupa que me cierre (Karla Rubilar) las puertas en la cara. Fue la primera que lo hizo en cerrarnos las puertas al querer manifestarnos. Estoy arrepentido de lo que dije, lo hice en caliente, pero tampoco me arrepiento para que las autoridades me reciban. No tengo ningún interés en juntarme con la intendenta, porque soy consecuente, cosa que ella no es. Me arrepentiría de que no me recibiera una persona consecuente y que no mirara esto como un hecho policial, porque aquí murió un trabajador", expresó.



En tanto, el resto del gremio se plegó a lo que indicaron las autoridades, acordando una mesa de trabajo para el 21 de agosto integrada por el Ministerio de Transportes, la Intendencia, Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el fin de buscar focos de violencia y en donde se incumpla la ley.