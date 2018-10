Ingresan proyecto que busca que el Taca Taca sea declarado deporte nacional

Una jornada llamativa se vivió durante este miércoles en el Congreso Nacional, ya que se presentó un proyecto de ley que busca que el Taca Taca sea reconocido como deporte nacional.



La iniciativa va acompañada de otra que pretende que cada 9 de noviembre sea reconocido como el día de la popular actividad, cuya autora de la iniciativa es la otrora maratonista, Erika Olivera (RN).



Fue la propia deportista quien aclaró los alcances legales que tendría el cambio y aseguró que en el Gobierno le están dando la vuelta.



"(Se busca) ser reconocido no como club nacional, sino que como deporte nacional y que los participantes de esta disciplina se puedan conformar primero como asociaciones, como federación y eso les da derecho a postular a distintos proyectos que entrega el Estado, como el Instituto Nacional de Deportes, el Gobierno Regional…cosas que hoy no pueden obtener por no ser reconocidos como deporte", dijo.



Por su parte, el presidente del club nacional de Taca Taca, Julio Campos, aseguró que la obtención de mayores recursos permitiría formar jugadores profesionales que puedan competir a nivel internacional.



"Si tuviéramos mesas profesionales, estaríamos formando desde muy pequeña edad a jugadores profesionales", comentó.



Vale decir que el proyecto ya fue ingresado al Congreso Nacional, donde varios piden que no le den tantas vueltas y que no se hagan remolinos y se discuta cuanto antes. Además, vale señalar que Chile está en el 43° del mundo según la Federación Internacional de Fútbol de Mesa.