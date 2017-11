INDH sobre el caso de Daniela Vargas: "Vamos a analizar las acciones penales"

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se refirió a las eventuales medidas que puede emprender el organismo sobre el fallecimiento de Daniela Vargas Vargas, ocurrido en 2015 y bajo custodia del Estado.

Marelic dijo que "este caso presenta varios aspectos de preocupación, uno tiene que ver con los criterios que decidieron no incluir a la niña en la lista nacional de trasplantes de corazón, los cuales hay que analizar si tuvieron motivaciones discriminatorias o no. Todo hace pensar que su precariedad social, su vulnerabilidad, tuvo una influencia y aquello no puede ser aceptado en un estado de derecho".

El director agregó que valoran "la investigación del fiscal Marcos Emilfork, por presuntos delitos relacionados con la muerte de Daniela. En el INDH vamos a recopilar diversos antecedentes y vamos a analizar las acciones penales que podamos deducir en esta línea. El INDH comenzará también a oficiar a los organismos pertinentes solicitando información sobre otros niños que actualmente puedan estar en una situación similar".

Branislav Marelic complementó que "hay muchos organismos del Estado que tienen competencia en lo que pasó (...) el Sename, si es que se le solicita mayor presencia y mayor apoyo social debe brindarlo. Si ese es uno de los criterios para entrar a la lista de espera de órganos –que es la no precariedad, la no vulnerabilidad social- el Estado tiene que hacer los esfuerzos para acreditar ese requisito. En el caso de Daniela Vargas al parecer el Sename no lo acreditó por lo que habría otra falla del Estado".