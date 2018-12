INDH: La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es vinculante

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Consuelo Contreras, conversó en La Prueba de ADN acerca de la decisión del gobierno de restarse del Pacto Migratorio de la ONU que fue aprobado por más de 150 países en Marruecos.

Si bien el acuerdo no es vinculante, Contreras explicó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tampoco lo es: "Lo que es vinculante es el Pacto de Derechos civiles y políticos, el Pacto de Derechos económicos, sociales y culturales, pero la Declaración Universal no es vinculante, y tiene una fuerza ética y moral que nadie puede negar, y esa es la idea de los pactos que no son vinculantes".

"La letra de la ley no habla del Derecho a migrar, pero sí habla de la mobilidad humana, del Derecho de los seres humanos a desplazarse, y no acota territorio", explicó la experta señalando que "es un tema que está abierto".