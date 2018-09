Incendio en Chiguayante: Hogar de ancianos no contaba con permiso de funcionamiento

El pasado 14 de agosto se registró un incendio al interior de la casa de reposo Santa Marta de Chiguayante, Región del Biobío, en el que fallecieron diez adultas mayores.

Tras el siniestro, se dio a conocer que el hogar no contaba con el oficio exigido por ley para otorgar el permiso de funcionamiento, el cual garantiza el cumplimiento de la ley de protección de fuego, aun cuando está estipulado en la legislación actual del país.

Así lo confirmó el abogado del recinto, Hugo Fuentes, quien señaló que "la seremi de salud no nos exigió ese documento, por lo tanto nosotros también, desde ese punto de vista, consideramos que no era necesario". Además, agregó que como institución tenían conocimiento de que este oficio se exigía para centros que estuvieran prontos a abrir, no para aquellos que ya estaban establecidos.

Producto de esto, familiares de las victimas anunciaron que presentaran las acciones legales necesarias, ya que aún no saben el motivo del incendio.