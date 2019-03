Incautan 108 armas y más de mil municiones desde domicilios de La Cisterna

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, encabezó la entrega de información sobre la recuperación de 108 armas y más de mil municiones, encontrados en domicilios de La Cisterna.



En la instancia, el secretario de Estado compareció ante los medios en conjunto con el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, y el fiscal regional sur, Raúl Guzmán; entregando detalles en profundidad sobre el operativo.



"Estamos en presencia de un plan piloto, que en su primera fase, se ha coordinado la acción de la Fiscalía de la zona sur de la Región Metropolitana, con el trabajo de la PDI, en una labor de coordinación y que nos ha permitido haber recuperado 108 armas de fuego", dijo.



Con respecto al origen de las armas, Chadwick explicó que "pertenecían a quienes habían escrito sus armas de fuego, pero ya habían fallecido y que no habían sido objeto posterior de fiscalización o control".



El ministro manifestó que en una segunda fase "vamos a continuar, con toda la información disponible, para ver si las armas están regularizadas o no, o ver si armas que están inscritas sabemos que pueden estar en manos de personas con antecedentes penales".



Chadwick adelantó que como Gobierno, aspiran a "sacar un modelo de fiscalización de armas que sea aplicable en todo el país, para modernizar, focalizar la acción y que sea totalmente efectiva, para así sacar armas si no están regularizadas y que no lleguen a manos de la delincuencia".