Iglesia: Uso del condón ha sido fomentado y al final termina promoviendo la promiscuidad

En medio del aumento de casos de sida, el obispo de Temuco y presidente del área de educación de la Conferencia Episcopal, Héctor Vargas, defendió la educación sexual que se imparte en colegios de la iglesia Católica que, en muchos casos, "ya parte desde kínder".

"Muchos colegios siguen el Teen Star de la U. Católica, que es un programa de sexualidad muy bien estudiado, que requiere primero la capacitación de todos los profesores, los orientadores y los profesores jefe. Se va llevando por etapas desde la infancia hasta la adolescencia, pasando por todos los temas, desarrollando conductas, profundizando el tema del amor (...) La educación sexual parte desde el seno de la madre", planteó.

En entrevista con La Tercera, Vargas sostuvo que "hay una opinión sumamente errada" de parte de quienes sostienen que la iglesia ha impedido mayor educación sexual.

"Lo que pasa es que la Iglesia entiende por educación sexual una educación integral, que abarca a toda la persona. Cuando a la sexualidad se la reduce solamente a la genitalidad, evidentemente que no compartimos ese concepto. La genitalidad también forma parte y debe ser educada", afirmó.





¿Cree que el uso del condón debe ser más promovido? "La preocupación nuestra es que a la hora de educar la sexualidad de repente se entiende sólo por enseñarles a los adolescentes a usar preservativo. Y la verdad es que alguien puede efectivamente usar correctamente el preservativo y sin embargo no estar educado sexualmente", señaló Vargas.

Y agregó: "El condón ha sido promovido fuertemente y, sin embargo, ahora nos encontramos con que los problemas de contagio y enfermedades aumentan, porque al final termina promoviendo la promiscuidad".

"Algunos piensan que con eso se solucionan los temas y chipe libre para todo lo demás, pero no se trata de decirles a los adolescentes usa condón y haz con tu sexualidad lo que quieras. No es así la cosa. El tema de fondo no es si uso o no uso condón, es un tema mucho más amplio, que deberíamos reflexionar como sociedad", concluyó el obispo.