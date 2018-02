Huracán II: Álex Smith y carabinero con firma semanal por supuesta manipulación de pruebas

Con firma semanal y arraigo nacional quedaron el ingeniero Álex Smith, experito de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros de La Araucanía, y al cabo 1° Manuel Riquelme del Laboratorio de Criminalística (Labocar), por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Esta acción corresponde a la primera imputación de cargos en la causa por la supuesta manipulación de pruebas por parte de funcionarios policiales en el marco de la investigación por el atentado incendiario contra 29 camiones ocurrido el 28 de agosto de 2017, denominada Huracán II.

Según la Fiscalía, el cabo Riquelme desarrolló un preinforme pericial que fue despachado por el Departamento de Criminalística de Carabineros en el que dieron cuenta de la existencia de una aplicación, que determinó la presencia de teléfonos móviles en el lugar del ataque.

"Los imputados, previamente concertados, simularon contar con un software al que llamaron 'Tubicación', el que permitiría establecer los dispositivos móviles que (el día del atentado) se encontraban en el radio de alcance de la señal de un router, pudiendo además informar el número de teléfono de cada dispositivo y su ubicación GPS", indicó Meléndez durante la audiencia. El peritaje concluía que en el día y hora del atentado, se encontraban posicionados ocho teléfonos celulares lo que, a juicio de la Fiscalia, sería información falsa", señaló el fiscal regional Juan Agustín Meléndez.





Según el perscutor, una diligencia de la Policía de Investigaciones arrojó que "es absolutamente falsa" la app, "que podía acceder a un router determinado y que ese router permitiera arrojar la información de posicionamiento de celulares y los números".

"De acuerdo a ese peritaje, llegamos a la convicción de que no es asó, que adolece de veracidad. Los teléfonos además no estuvieron en el lugar y no existe la capacidad del router de transferir un número de teléfono captado cuatro meses atrás", explicó a ADN.

Meléndez, asimismo, remarcó que en sus declaraciones del ingeniero "se definió como analista programador de Inacap y unos cursos especiales en la Universidad Mayor. La Policía de Investigaciones emitió un reporte en el que Smith no tiene ninguno de los títulos".

La jueza de Garantía de San José de Mariquina, Paula Fernández, concluyó que "a lo menos existen los elementos típicos para poder identificar el delito de obstrucción a la justicia". Por ello, decretó un plazo de cinco meses para la investigación.