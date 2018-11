Hombre que disparó hacia el Parque de Los Reyes desde su departamento lo hizo con un arma de fogueo

Los vecinos de un edificio en Santiago, cerca del Parque de Los Reyes, se asustaron cuando escucharon los disparos que provenían desde el balcón del departamento de Ignacio Larraín y llamaron a Carabineros. La policía uniformada evacuó un jardín infantil cercano y arrestó al hombre.

Este miércoles, el joven de 19 años pasó a control de detención y fue formalizado sólo por desórdenes, porque el arma era de fogueo. Quedó con las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de manipular cualquier tiempo de armamento, antes de ser liberado.

A la salida del tribunal, habló con la prensa y explicó su comportamiento.

"No tengo nada que decir, yo no he disparado a los vecinos. Yo disparé en mi propiedad, propiedad privada", dijo.

"No me siento culpable. Es algo legal. Estaba en mi casa. No le hice daño a nadie. Fueron ruidos no más. Disparé porque puedo, porque me compré con mi dinero el arma. Porque es legal tener una arma. El miedo de los vecinos no me importa", agregó.