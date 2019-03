Hombre fue denunciado en Carabineros y redes sociales tras masturbarse frente a un auto

Un nuevo depredador sexual que ataca en las calles de Providencia fue denunciado y expuesto en las redes sociales.

Se trata de un hombre que, el pasado jueves 7 de marzo, se acercó en su bicicleta a un auto estacionado en pleno Parque Bustamante, con cerca de la estación Baquedano de la línea 5 del Metro.

Como se puede ver en las imágenes que compartió la amiga de la víctima, el sujeto comenzó a masturbarse frente a la solitaria ocupante del vehículo. "Apenas me di cuenta, me fui lo antes posible. No atiné a tocar la bocina ni nada más", indicó la denunciante, que tras lo ocurrido fue a estampar una denuncia a Carabineros.

Tras la denuncia y la viralización del video, la Municipalidad de Providencia tomó conocimiento de la situación, al igual que miles de usuarios que manifestaron su indignación frente a este nuevo ataque.