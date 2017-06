Hombre es baleado al interior de su departamento por presunto ajuste de cuentas en Santiago Centro

Una riña entre inmigrantes dejó a un ciudadano peruano herido de gravedad. Alrededor de tres individuos ingresaron al domicilio de la víctima por un supuesto ajuste de cuentas y realizaron dos disparos.



El incidente ocurrió en la comuna de Santiago Centro, en la intersección de Eleuterio Ramírez con San Diego. Una vecina alcanzó a ver con signos vitales al hombre herido, quien tuvo que ser trasladado a la Posta Central.



"Me decía estoy muriendo, me estoy muriendo y le corría la sangre. Eso fue todo. Yo sentí un bombazo, pero no sé qué fue lo que pasó", dijo una testigo que reside en el edificio a radio ADN.



Noticia en desarrollo...