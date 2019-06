Hombre en situación de discapacidad generó evacuación de emergencia en Compin de Santiago Centro

Durante la jornada de este miércoles una emergencia se vivió en las oficinas del Compin, oficina dependiente del Ministerio de Salud en Santiago Centro, a la altura de calle Moneda 1040, cuando un hombre en situación de discapacidad activó un extintor como protesta.

Según relató Miguel Ramírez (36), su molestia pasa porque hace meses no se le paga una licencia médica, la que asciende a poco más de un millón según sus propias palabras: "lo hice por desesperación ya llevo mucho tiempo esperando que me paguen la licencia, tengo dos niños chicos y muchas cuentas pendientes, donde me llaman todos los días".

"Llevo seis meses sin que me paguen. La licencia debe ser como un millón más menos", agregó el sujeto que tras tomarle los datos fue detenido por personal de Carabineros de Santiago Centro.

Junto a evacuación del lugar, Bomberos informó que una mujer tuvo que ser atendida por personal médico tras desmayarse por el situación, así como el menor de edad con quien se encontraba.