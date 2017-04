Hombre demandó a la iglesia: acusa que fue violado por cura que murió de Sida

"Ni la Congregación ni el Arzobispado vigilaron jamás de manera adecuada el comportamiento de sus miembros, ya que de haber sido así, se hubiesen enterado que el sacerdote padecía sífilis y Sida".

Así de categórica es la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual del Arzobispado de Santiago por el presunto abuso sexual de un sacerdote y que fue interpuesta por el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, Rodrigo Godoy.

Según el escrito publicado por Emol y que fue ingresado ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, Víctor Calderón, miembro de la Congregación Mercedarios de la Iglesia de la Merced -fallecido hace cinco años- habría sido el responsable de los vejámenes en contra de O.M.M. en 2005 cuando realizaba trabajos en la iglesia de La Merced de Chimbarongo.



Cardenal Ricardo Ezzati. Crédito: Agencia Uno Cardenal Ricardo Ezzati. Crédito: Agencia Uno

"Arreglé unas canaletas que estaban chuecas y limpié las hojas del techo. Luego, cuando comenzó a anochecer", declaró el presunto afectado, agregando que el prelado le ofreció beber "piscolas (...) Bebí alrededor de cuatro vasos (...) cuando regresé del baño, el cura ya me había servido el quinto", dijo.

Y agregó: "Seguimos conversando y después no me acuerdo de nada más, creo que fui drogado, ya que me sentía bien y de un momento a otro, ya no recordaba nada".

La demanda de indemnización de perjuicios contra la iglesia Católica, representada por el cardenal Ricardo Ezzati, es por un monto cercano a los $50 millones. Denuncia además que la Congregación Mercedaria se comprometió con la presunta víctima a pagarle una pensión vitalicia a cambio de su silencio.