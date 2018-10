Hombre absuelto de acoso callejero: "No soy de andar diciendo cosas que molesten a las mujeres"

Rodolfo Concha, el hombre que fue absuelto por el juzgado de policía local de Las Condes por una denuncia de acoso callejero, aseguró que, al menos en la comuna de Joaquín Lavín –donde existe una ordenanza que lo sanciona-, no volverá a usar frases tales como "coma más ensalada para que mantenga su silueta".

"Por lo menos no diré nada más en Las Condes, en las otras comunas no lo sé. Igual yo no soy de andar diciendo cosas que molesten a las mujeres", dijo en entrevista con La Cuarta.

"Las palabras que dije no fueron un piropo, sino que una frase para ofrecer verduras a una persona, nada más", agregó.

Pese a que la normativa lo llevó a tribunales, Concha la defendió. "Igual es bueno, porque hay mujeres que se sienten mal, he trabajado en la construcción y he escuchado que dicen cosas de la cintura para abajo y eso hace sentir mal a una mujer, pero creo que hay que tener un poco de criterio, como lo que me paso a mí. En mi caso, el caballero lo hizo para hacer daño nomás", dijo.