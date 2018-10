Hogar de Cristo valora la confesión del TOC de Gabriel Boric: "Arriesga prestigio"

El director social del Hogar de Cristo, Pablo Egenau, valoró que Gabriel Boric haya reconocido que sufre un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y aseguró que con su confesión "arriesga prestigio".

En conversación con ADN Hoy, Egenau sostuvo que "cuando tenemos algún miembro con algún tipo de discapacidad mental, ya sea de índole psiquiátrica o intelectual, históricamente hemos tratado de ocultarlo, que no se sepa porque es feo, porque es malo".

"Una persona pública, nombrada, con una capacidad de enfrentar dificultades de repente muestra, en un signo de mucha valentía y mucha sensibilidad, y dice que este es un tema que ha afectado mi vida, que la está afectando que requiere que me cuide, que me proteja, que me haga cargo, lo visibiliza, lo reconoce y tiende a normalizarlo", concluyó.

Te puede interesar: Psicólogo explica el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que afecta a Gabriel Boric