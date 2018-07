Hincha de la U baleado en el CDA: "Esto es de siempre, esto es de barras y es así"

Joel Riquelme, uno de los tres hinchas baleados el martes pasado en la práctica de la U en el CDA, conversó con ADN a un día del incidente y señaló que esto siempre ha ocurrido y es producto de la lucha de barras.



"Esto es una cosa de equipo, de colores. No va más allá, es así. No le encuentro otra explicación a que una persona llegue vestida de la U y se ponga disparar delante de niños, abuelos y otra gente. De hecho, Matías Rodríguez estaba dándole un autógrafo a un niño y se metió debajo del auto", dijo el fanático más conocido como "Jolo".



"Esto es de siempre, esto es de barras y es así. Siempre se ha dado, solo que ahora es más complicado porque los tiempos cambian", agregó Riquelme, que recibió un impacto de bala en su muslo derecho.



Pese a que no aseguró de que el auto de los disparos haya sido hincha de Colo Colo, el "Jolo" atribuyó el incidente a una moda de infiltrarse en barras rivales. "La persona estaba vestido de la U, pero eso es más interno. Es como algo de hinchadas que lo hacen en Argentina y Brasil que está de moda", indicó.



Por último, descartó pensar en un ajuste de cuentas. "Cometí un par de errores en el pasado, pero ya llevo ocho años reinserto. Pertenezco a una asociación de fútbol; tengo series infantiles, juveniles y de adultos (...) No se me pasó nada por la cabeza en cuanto a un ajuste de cuentas", concluyó.