Hijo de mujer fallecida en Cancún: Le dije al cónsul que la ayuda de ellos no nos interesa

En conversación con Canal 13, Manuel Valderrama, hijo de María Inés Contreras (la mujer que falleció producto de una falla multisistémica en Cancún, México), informó que no aceptarán la ayuda de parte del Gobierno, luego del caso en donde la fallecida sufrió un accidente durante unas vacaciones, el cual provocó su deceso con el correr del tiempo.



Durante el diálogo, el familiar comentó que el cónsul Fernando Berguño se contactó con él para ofrecer la opción de realizar las gestiones para la repatriación de los restos.



"La respuesta que yo le di es que, honestamente, después de 21 días de abandono que tuvimos por parte de las autoridades donde él no se presentó, que le quedara claro en su conciencia que él es tan responsable por las autoridades de nuestro país que no nos prestaron ayuda cuando la requerimos".

Valderrama añadió que "solamente le dije que en estos minutos la ayuda de ellos no nos interesa y que por lo tanto la repatriación se realizará de manera particular, la que se llevaría a cabo este jueves".



Cabe recordar que la propia subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, indicó que por la condición de Contreras no era posible traerla de regreso a Chile.