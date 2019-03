Hija de víctima de femicidio en Recoleta: 'Me dijo que la iba a matar igual'

En conversación con el matinal de Canal 13, Bienvenidos, una de las hijas de Natividad Faúndez, víctima de femicidio en el país durante el fin de semana, reveló algunos antecedentes con respecto a la personalidad del autor del crimen y del contexto en el que se desarrolló el caso.



La joven señaló que su madre ya había denunciado al agresor frente a la policía, expresando que "cuando salió de la cárcel, él fue a Fiscalía. Yo recibí un llamado de él porque había interpuesto una denuncia. Él me dijo que la iba a matar igual".



Lo que llamó la atención, para la hija, era que la denuncia fue confidencial, por lo que "no sé por qué a él le dieron esa información. Me llamó enojado".



De hecho, tras enterarse de la situación, el autor del crimen les dijo "¿así que me pusieron una demanda? Aténganse a las consecuencias".



Tras este incidente, la joven aseveró que el sujeto les rompió los ventanales de la casa con piedras y que no existía ningún resguardo.



"Cuando ella (mi mamá) llamó, estaban (Carabineros) en un procedimiento y nunca llegaron. De ahí hasta el viernes nunca llegaron, que está a cuadras de nosotros", expresó.