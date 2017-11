Hija de Joaquín Lavín arremete contra su padre: "Me duele que a mi papá no le importe mi familia"

Asunción Lavín, hija del actual alcalde de Las Condes, contó su parte de la historia en la disputa generada por la denuncia que presentó su esposo, Isaac Givovich, contra su padre, ante el Servicio de Impuestos Internos, acusándolo de pedirle que ocultara gastos de la campaña con la que Joaquín Lavín trató de llegar al senado.

En entrevista con revista Caras, el matrimonio relató que prestaron servicios a la campaña a través de GES Consultores. Una vez finalizada, comenzaron a hacer las cuentas y, dice Givovich, "entonces cuando empiezo a recibir facturas de los proveedores yo debía facturarlas a su vez a la campaña, y fue ahí cuando Cristina Bitar (jefa de campaña) me dijo que no podía facturarle a Joaquín Lavín, pero que sí lo hiciera a la UDI y a empresas a las que no les había prestado servicios".

"Me negué porque entendí que era un delito. Hablé con el contador y me dijo simple: ‘no declares las compras, no factures a nadie y te olvidas’. Así lo hicimos, en una época en que no había problemas de financiamiento irregular de la política", agregó y explicó que, producto de esto, no pudieron realizar su declaración de impuestos, situación que les generó una deuda por sobre los 200 millones de pesos con el SII.

Joaquín Lavín dijo que la denuncia de su yerno "no tiene pies ni cabeza". En la revista Caras, Asunción Lavín lamentó las palabras de su papá. "Que mi papá niegue todo es el primer dolor, pero que expongan nuestra vida y matrimonio; que inventen y barran el piso con nosotros, ¡no lo voy a permitir! Con Isaac peleamos por una causa justa", dijo.

"Me duele que a mi papá no le importe mi familia", agregó.

Según Givovich, la mala relación con Joaquín Lavín se extiende al año 2008, cuando, en su cargo de jefe de informática de la Municipalidad de Huechuraba, acusó a la alcaldesa de entonces, la UDI Carolina Plaza, de una serie de irregularidades.

"La UDI nunca me perdonó que haya destapado el primer caso de corrupción del partido hasta ese minuto incólume, donde estaban involucrados sus alcaldes (…) Cuando quise hablar para defenderme, Joaquín me pidió que me escondiera hasta que terminara el proceso, para no dañar a la UDI. Cumplido ese plazo y libre de los cargos, tampoco pude hacerlo…", contó.