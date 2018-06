Herval Abreu declara ante la Fiscalía Oriente en calidad de imputado por denuncias de abuso sexual

El director de telenovelas Herval Abreu se encuentra declarando en calidad de imputado en la Fiscalía Oriente de Las Condes por múltiples denuncias de abuso sexual y de poder.

En un reportaje publicado en la revista Sábado se reveló que una serie de mujeres acusaron al director de invitarlas a su departamento para ensayar escenas, siempre con un beso o contacto físico involucrado.

Uno de los casos más complejos es la denuncia de la exactriz Carola Paz, que trabajó con Abreu en la teleserie Rosabella y aseguró que el director abusó de ella: "Recuerdo que había una cama. Y no recuerdo haber sentido nada. Era como si yo hubiese estado viendo esto desde afuera. Como si no hubiese estado en mi cuerpo. Los doctores me dicen que sufrí una disociación. Ni siquiera recuerdo que me haya quitado el vestido (…) Me sentí como una persona manchada, sucia, sin valor (…) Cuando todo terminó, solamente pensé al fin me va a dejar tranquila".