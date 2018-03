Hernán Larraín: "No somos partidarios de indultar a violadores de Derechos Humanos"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, brindó una extensa entrevista al diario La Tercera, donde abordó el fallido cierre de Punta Peuco y se refirió al rechazo de los familiares de los detenidos desaparecidos tras su designación.



"El gobierno pasado fue extraordinariamente irresponsable. Porque tuvo muchos años para resolver temas que quiso definir a última hora. Generando, adicionalmente, un conflicto político para el gobierno que asumía", dijo el exsenador.



El abanderado de la UDI catalogó lo de Punta Peuco a la altura del terremoto: "Era más duro quizás que el terremoto con que asumió el Presidente Piñera la vez anterior. Actuaron mal y finalmente no pasó nada, pero estuvo en la puerta del horno".



Para Larraín estas decisiones "empañaron" la gestión de Michelle Bachelet. "No pudo haber terminado peor. Y pienso que es el castigo cuando uno hace las cosas en forma algo torcidas", agregó.



Respecto a la molestia de los familiares de detenidos desaparecidos por su nombramiento, el ministro manifestó tener clara sus convicciones y dejó en claro que "no somos partidarios de indultar a violadores de DD.HH. ni asesinos en serie".